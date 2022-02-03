Детский санаторий в приморской части Одессы выставили на аукцион

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Детский оздоровительный комплекс "Юный связист", находящийся в приморской части Одессы, выставлен на аукцион. Его планирует сдать в долгосрочную аренду нынешний владелец – АО "Укртелеком", передает УНН со ссылкой на платформу Prozorro.

Детали

Аукцион запланирован на 4 марта 2022 года. Цена аренды составляет 176 тыс. грн в месяц. Площадь комплекса – 2 га. Площадь зданий - 3 370 кв. м.

На территории здравницы расположены административное здание, два спальных корпуса, столовая, несколько домов для персонала, душевая, уборная, овощехранилище, электрощитовая, киоск и проходная. Одновременно комплекс может принять до 200 детей. На данный момент он не работает.

Отметим, с 2017 года "Юный связист" пытались сдать в аренду несколько раз, однако торги по разным причинам не состоялись.

Напомним, имущественный комплекс "Одесский завод шампанских вин", находящийся в приморской части Одессы, продан строительной фирме за 195 млн грн на аукционе, который провел 1 февраля Фонд госимущества.