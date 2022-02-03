“Ответили” за RT: в России прекращают вещание Deutsche Welle

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Россия решила прекратить спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle. Об этом сказано в распространенном в четверг заявлении МИД страны, пишет УНН.

Детали

Сообщается, что в рамках “ответных мер в порядке реакции на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала „RT DE“ российская сторона имеет в виду реализовать первый этап ответных мер”, в частности РФ решила:

— закрытие корреспондентского пункта германской телерадиокомпании “Дойче Велле” в Российской Федерации;

— аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро “Дойче Велле”;

— прекращение спутникового и иного вещания телерадиокомпании “Дойче Велле” на территории Российской Федерации;

— инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании “Дойче Велле” иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента;

— запуск процесса формирования перечня представителей государственных и общественных структур ФРГ, причастных к ограничению вещания “RT DE” и иному оказанию давления на российского медиаоператора, которым будет запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Контекст

Комиссия по лицензированию и надзору — орган земельных регуляторов радио- и телепрограмм в Германии — запретила вещание в стране телеканалу RT DE.



Федеральный медиарегулятор в среду, 2 февраля, объяснил это принятое накануне решение тем, что RT DE не имеет лицензии на трансляцию в ФРГ, необходимую в соответствии с действующим “Государственным законом о модернизации положения о СМИ в Германии”.

МИД РФ в среду пригрозил, что российские власти примут ответные меры в связи с решением Комиссии.