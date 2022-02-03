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NASA перенесло запуск на Луну миссии Artemis 1

NASA перенесло запуск на Луну миссии Artemis 1

КИЕВ. 3 Февраля. УНН. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило о переносе первого непилотируемого полета ракеты-носителя Space Launch System (SLS) и модуля Орион до орбиты Луны, запланированных в рамках миссии Artemis 1, на апрель-май этого года. Об этом сообщает NASA, передает УНН.

Цитата

“Команды выполняют операции шаг за шагом, чтобы убедиться, что интегрированная система готова к безопасной запуска миссии Artemis 1. NASA рассматривает возможность запуска в апреле и мае”, — говорится в сообщении.

Детали

Так, перенос связан с тем, что специалистам нужно провести дополнительную подготовку космического корабля к полету.

Напомним

Ранее, Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило запуск новой лунной миссии до февраля.

Источник: УНН
Теги: космос, NASA
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