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Жилье для спасателей и полицейских: Кабмин урегулировал механизм предоставления жилья в лизинг

Жилье для спасателей и полицейских: Кабмин урегулировал механизм предоставления жилья в лизинг

Денис Монастырский

КИЕВ. 3 февраля. УНН. На заседании Кабинета Министров Украины было принято решение об улучшении социальной защиты полицейских, лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты путем обеспечения их жильем на условиях финансового лизинга. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел.

Детали

В соответствии с принятым решением приведено в соответствие с действующим законодательством постановление правительства от 14 ноября 2018 года № 1201, регулирующее обеспечение полицейских и лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты жильем в лизинг. В частности, изменениями предусмотрено, что предоставлять услуги финансового лизинга и передавать лизингополучателям жилье имеет право не только Государственное ипотечное учреждение, но и частное акционерное общество "украинская финансовая жилищная компания".

"Механизмы социальной защиты работников системы МВД, в частности, возможность приобретения жилья в лизинг полицейскими и сотрудниками службы гражданской защиты, должны работать эффективно, с учетом всех законодательных изменений. Ведь это один из весомых стимулов для надлежащего выполнения служебных обязанностей правоохранителями и спасателями", - отметил глава МВД Денис Монастырский.

Напомним, что постановлением КМУ № 1201 установлены размеры части суммы, которая возмещает часть стоимости жилья, в зависимости от стажа службы лизингополучателя. Она составляет от 5 до 30 процентов ежемесячной суммы, которая возмещает часть стоимости жилья.

Источник: УНН
Теги: МВД, Украина, Денис Монастырский
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