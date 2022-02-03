Ни один случай внеуставных отношений не останется без оценки: Монастырский призвал нацгвардейцев сообщать о нарушениях их прав

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Денис Монастырский призвал нацгвардейцев в случае нарушения их прав обращаться на горячую линию МВД, информирует УНН со ссылкой на сообщение министества.

Детали

Нацгвардейцы или же их родственники могут обращаться по номеру 15-36: с понедельника по четверг - с 09:00 до 18:00, в пятницу - с 09:00 до 16:45.

"Ни один случай грубых внеуставных отношений не должен оставаться без правовой оценки и соответствующего наказания виновных. Руководство МВД реагирует на них жестко в рамках законов и устава. Но, подчеркиваю, это двустороннее движение. Военнослужащие должны обращаться и информировать нас, а мы соответственно принимать дисциплинарные и иные решения в рамках законов и своих полномочий", - подчеркнул Денис Монастырский.

Также, добавил министр, на горячую линию могут обращаться и родители военнослужащих, особенно срочников, если имеют информацию о тех или иных нарушениях прав их детей или нуждаются в поддержке или разъяснении по вопросам их службы.

Контекст

27 января на территории Южного машиностроительного завода ("Южмаш") произошла трагедия. Военнослужащий Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук во время выдачи оружия по неустановленным причинам выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего с оружием скрылся. В результате пять человек погибли — четверо нацгвардейцев и гражданская женщина, а еще пятеро получили ранения.

Открыто уголовное производство, которое квалифицировало расстрел в Днепре как умышленное убийство. Подозреваемого нацгвардейца задержали.

Министр внутренних дел Денис Монастырский пообещал предоставить выводы относительно трагедии, в том числе и кадровые.

Кроме того, командующий Нацгвадии подал в отставку и был уволен.