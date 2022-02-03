Эрдоган предложил Зеленскому посредничество в переговорах с РФ: позиции сторон

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с Президентом Украины Владимиром Зеленским снова предложил посредническую роль Турции в переговорах с Россией. Об этом он заявил на брифинге по итогам переговоров, передает корреспондент УНН.

Что сказал Эрдоган

Президент Турции отметил, что его визит пришелся на чувствительный период для Украины. Он подчеркнул, что Турция продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины включая Крым.

“Как я говорил ранее, Турция готова делать все возможное, чтобы закончился кризис двух соседних ... стран. На сегодняшних переговорах я еще раз подчеркнул, что мы с удовольствием примем в Турции саммит на уровне лидеров или переговоры на техническом уровне, ведь Турция действует, руководствуясь логикой думать, как снизить градус вместо того, чтобы раздувать пожар”, — заявил Эрдоган.

Он также отметил значение Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в урегулировании конфликта.

“Мы искренне верим, что кризис будет урегулирован мирными и дипломатическими методами в рамках Минских соглашений на принципах территориальной целостности Украины и международного права”, — добавил турецкий президент.

Что сказал Зеленский

Президент Украины поблагодарил турецкого коллегу за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и активное участие в “Крымской платформе”.

“Отдельно хочу поблагодарить президента Эрдогана за инициативу стать посредником между Украиной и Россией на пути к завершению войны. Для мира в Украине мы готовы делать все возможное на всех площадках и во всех форматах. Нет значения, где именно можно поставить точку в войне, важно чтобы все искренне были готовы к этому”, — добавил он.

Добавим

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова принять участие в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы “уладить разногласия”. Калин объяснил предложение тем, что Турция одновременно является “дружественной страной как России, так и Украины” и членом НАТО.

Это не впервые, когда турецкий лидер предлагает свою помощь: в ноябре 2021 года он уже заявлял о желании принимать участие в решении российско-украинского конфликта.

По данным Reuters, Турция также обсуждает возможность проведения в Стамбуле следующего заседания Минской группы.

Источники не уточнили дату предполагаемой встречи, но сообщили, что на ней ожидается присутствие России, Украины, ОБСЕ и непризнанных “республик Донбасса”.