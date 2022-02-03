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ООС: на Донбассе сохраняли "тишину"

ООС: на Донбассе сохраняли "тишину"

КИЕВ. 3 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

Цитата

"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Напомним

За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны российских оккупантов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, ООС
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