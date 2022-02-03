Новости: Общество
3 февраля 2022, 17:53 • Виктория Данильченко • 5910
ООС: на Донбассе сохраняли "тишину"
КИЕВ. 3 февраля. УНН. С начала суток на востоке Украины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
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"Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Напомним
За прошедшие сутки, 2 февраля, со стороны российских оккупантов зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня.
Источник: УНН
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