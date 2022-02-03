Папе Франциску подарили его кукольную копию

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Во время традиционной генеральной аудиенции папы Франциска, которая состоялась вчера, 2 февраля, в Ватикане, ему подарили его кукольную копию. Фото сделала корреспондентка Reuters, передает УНН.

Детали

Так, на снимок попало, как Глава Католической церкви подробно рассматривал подарок.

В тот же день Франциск проводил мессу в базилике Святого Петра в честь Всемирного дня посвященной Богу жизни.

Напомним

В Ватикане проводятся дипломатические консультации по возможности визита Папы Римского в Украину.