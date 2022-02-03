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Под трек Уитни Хьюстон: сеть покорило видео с зажигательным танцем украинского военного

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В сети приобретает популярность видео, на котором солдат танцует под трек Уитни Хьюстон. Ролик появился на странице ВСУ в Twitter, передает УНН.

Детали

Воин затанцевал под трек Уитни Хьюстон “Queen Of The Night”. Во время танца на плече у него был автомат.

Напомним

В Полтавской областти драйвовый танец сельского учителя поразил пользователей сети.

Источник: УНН
Теги: Украина, военные
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