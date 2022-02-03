Новости: Мультимедиа
3 февраля 2022, 18:49 • Юлия Якимова • 17475
Под трек Уитни Хьюстон: сеть покорило видео с зажигательным танцем украинского военного
КИЕВ. 3 февраля. УНН. В сети приобретает популярность видео, на котором солдат танцует под трек Уитни Хьюстон. Ролик появился на странице ВСУ в Twitter, передает УНН.
Детали
Воин затанцевал под трек Уитни Хьюстон “Queen Of The Night”. Во время танца на плече у него был автомат.
February 2, 2022
Напомним
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Источник: УНН
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