Украинцы не сразу узнали директора НАБУ Сытника. Подумали, что это бандит или налоговик из-за “сытой” физиономии - опрос УНН

КИЕВ. 3 февраля. УНН. В этом году заканчивается срок полномочий Артема Сытника на посту директора Национального антикоррупционного бюро, однако почти за семь лет своего пребывания на должности он мало чем запомнился украинцам. Точнее, большая часть опрошенных УНН даже не узнала его на фото.

Детали

Киевляне предположили, что на фотографии бандит, налоговик или министр: “Думаю, как минимум министр, потому что такая откормленная физиономия — в телевизор не влазит”.

По окончанию срока полномочий киевляне предложили трудоустроить Сытника охранником, народным депутатом Верховной Рады (со словами “они все там такие”), на завод или стройку — на крайний случай, посоветовали ему пойти в реальный сектор экономики, чтобы “понять как деньги зарабатываются”.

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Артем Сытник возглавляет НАБУ несмотря на официальный статус коррупционера, который он получил по решению суда за незадекларированный подарок. В этом году он должен будет оставить свой пост, который уступит новому директору НАБУ. Последнего будут избирать в том числе иностранцы, что в юридическом сообществе Украины считают нарушением суверенитета.

За время пребывания Сытника на должности директора бюро бюджет органа вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму около 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше, чем НАБУ украинцы стали доверять всем остальным правоохранительным органам, включая прокуратуру, полицию и СБУ.

В прошлом году Украина ухудшила свои позиции в Индексе восприятия коррупции-2021, оказавшись рядом с африканскими странами. Зато лидерами рейтинга стали Дания, Финляндия и Новая Зеландия, которые лучше справились с коррупцией. Интересно, что ни одна из этих стран не имеет специальных антикоррупционных органов вроде НАБУ, САП и ВАКС — все коррупционные преступления регулирует там общее уголовное законодательство. Детали здесь.