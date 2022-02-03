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Путин и Макрон созвонились поговорить об Украине и "гарантиях безопасности". Не обошлось без шпилек в сторону Киева

Путин и Макрон созвонились поговорить об Украине и "гарантиях безопасности". Не обошлось без шпилек в сторону Киева

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон созвонились, чтобы продолжить диалог по Украине и "гарантий безопасности". Не обошлось без шпилек в сторону Киева от хозяина Кремля, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Кремле, лидеры продолжили "предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросов, связанных с российской инициативой по выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации".

Лидеры обменялись оценками текущего состояния дел, в том числе с учетом недавних контактов с рядом международных партнеров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского Союза, говорится в сообщении.

В то же время, по информации Кремля, "Путин привлек внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, которые противоречат минским договоренностям".

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Франция, Украина, Эммануэль Макрон
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