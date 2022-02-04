Залужный: украинская разведка заметила "интересные вещи" в России

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Главнокомандующий Вооруженных сил Украины рассказал об "интересных вещах", которые заметила украинская разведка в России. Об этом он сообщил в ток-шоу "Право на власть", информирует УНН.

По словам Залужного, украинская разведка усилила свою деятельность и давно отслеживает деятельность вооруженных сил РФ и заметила интересные вещи.

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"В Последнее время уже четко понял, что такое РФ и ее армия. ВСУ давно отслеживают деятельность вооруженных сил РФ. И только за прошлый год мы увидели несколько интересных вещей. Перед проведением учений "Запад 2021" было большое перемещение войск на территории России. Опять же, увеличение численности происходило на границах с Украиной. Мы понимали, что это будет продолжаться, поэтому средства разведки были усилены", - сказал он.

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В этом эфире секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Украина имеет стратегию как вернуть Крымский полуостров.