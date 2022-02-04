Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,27 -0,1175  EUR: 31,92 -0,2221 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Киев в течение двух недель может зайти в "красную" зону - Рубан
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
33345

Украина поднимает "провокационные" действия против России: Путин в телефонном разговоре с Макроном

Украина поднимает "провокационные" действия против России: Путин в телефонном разговоре с Макроном

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон обсудили напряженность в Украине и требование Москвы о гарантиях безопасности в своем третьем телефонном звонке за неделю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Президенты России и Франции обсудили напряженность в Украине и требование Москвы о гарантиях безопасности в своем третьем телефонном звонке за неделю.

Также во время звонка обсудили требование России о "долгосрочных" гарантиях безопасности, а также то, что Путин обратил внимание на "провокационные заявления и действия руководства Киева".

Елисейский дворец сказал, что Макрон подчеркнул, как Владимиру Путину, так и Владимиру Зеленскому важность обсуждения условий достижения стратегического баланса в Европе с целью снижения напряженности на местах и обеспечение безопасности на континенте.

Французское председательство заявило, что Макрон подчеркнул необходимость "ускорения" мирного процесса на украинском Донбассе, где Москва поддерживает пророссийских сепаратистов с 2014 года.

Напомним

Глава Франции и Владимир Зеленскийпровели телефонный разговоргде обсуждался вопрос Нормандского формата.

Источник: УНН
Теги: Россия, Франция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.