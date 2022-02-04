Ирина Верещук обсудила с представителем правительства Германии помощь в строительстве жилья для переселенцев

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Вице-премьер-министр — министр реинтеграции Ирина Верещук провела встречу с парламентским статс-секретарем федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Нильсом Анненом. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.

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“У нас есть семь модульных городков в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях, где проживают переселенцы с временно оккупированных территорий.

С представителем правительства Германии обсудили помощь немцев в строительстве на месте модульных городков многоквартирных домов для размещения переселенцев”, — написала она.

Украинская сторона обратила внимание немецких партнеров на изучение возможности предоставления дополнительных 10 млн евро для финансирования проекта по энергоэффективной модернизации учреждений медпомощи “УФСИ VIII” бюджетом 13,1 млн евро, поскольку он продемонстрировал высокую эффективность.

Также Минреинтеграции заинтересовано в расширении сотрудничества по строительству энергоэффективного жилья с коммерчески обоснованным механизмом финансирования и последующей передачей ВПЛ на условиях долгосрочного лизинга в рамках действующего проекта, финансируемого ФРГ через KfW. Речь идет о дополнительных целевых грантовых средствах.