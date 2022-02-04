СМИ обнародовали имена кандидатов на пост генсека НАТО: могут назначить женщину

КИЕВ. 4 февраля. УНН. На пост генерального секретаря НАТО претендует сразу несколько политиков, среди которых бывший премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, экс-глава евродипломатии Федерика Могерини, глава правительства Нидерландов Марк Рютте и другие. Такой список опубликовало издание DPA со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Детали

Сообщили, что на должность претендует экс-премьер Великобритании Тереза Мэй, глава правительства Нидерландов Марк Рютте, а также его коллега из Эстонии Кая Каллас, президент Румынии Клаус Йоханнис и экс-глава евродипломатии Федерика Могерини.

По данным СМИ, следующим генеральным секретарем НАТО в 2022 году может стать женщина. Так, на пост может претендовать трое политиков из Восточной Европы: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович, Литвы Даля Грибаускайте и Эстонии Керсти Кальюлайд.

Добавим

Сегодня стало известно, что действующий генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назначен на пост председателя центробанка Норвегии.

Ориентировочная дата вступления Столтенберга на пост - 1 декабря, но это будет определено с помощью подписания трудового договора в ближайшее время, сообщили в правительстве.

Как отметили, Столтенберг покинет пост генерального секретаря НАТО в конце сентября 2022 года.

Нынешний руководитель центрального банка Ойстейн Олсен попросил об отставке со своего поста 1 марта 2022 года.