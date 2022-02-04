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Польша на следующей неделе начнет поставлять оружие в Украину

Польша на следующей неделе начнет поставлять оружие в Украину

Матеуш Моравецкий

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Со следующей недели Польша начнет поставки оружия в Украину. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время общения с журналистами, передает УНН.

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"Безопасность сегодня превыше всего. Вот почему мы вооружаем армию. Мы передаем в Украину оборонительное вооружение. Первая партия отправится на следующей неделе, и это будет примерно сотни единиц оружия”, - заявил премьер.

Детали

По словам премьера, Польша видит усиление российской агрессии на украинской границе. В рамках помощи в Украину направят несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы.

Добавим

Как стало известно, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. Сегодня на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82 дивизии США.

СМИ сообщали, что президент США Джо Байден направит почти две тысячи военнослужащих в Польшу и Германию на фоне российской угрозы.

3 февраля стало известно, что США планируют в скором времени перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынии, а также еще две тысячи - из США до ФРГ и Польши.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, Москва ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада в отношении "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.

Источник: УНН
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