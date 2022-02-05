Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,27 0,0000  EUR: 31,92 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Никто не знает, что будет дальше: эксперт рассказал о том, как повлияла угроза вторжения в Украину на туризм
Никто не знает, что будет дальше: эксперт рассказал о том, как повлияла угроза вторжения в Украину на туризм
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
8820

МВФ выделит Украине 2,3 млрд долларов по программе Stand-By до середины этого года - прогнозы Fitch Ratings

МВФ выделит Украине 2,3 млрд долларов по программе Stand-By до середины этого года - прогнозы Fitch Ratings

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Международный валютный фонд выделит Украине 2,3 млрд долларов по программе Stand-By до середины 2022 года. Такой вывод опубликовало Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings, передает УНН.

Детали

Отмечается, что из-за того, что условия программы в политически сложных областях гораздо мягче, чем при первом пересмотре - Fitch ожидает ускоренного выполнения во 2 квартале 2022 года.

Ведомство ожидает, что новая программа с МВФ будет согласована в 2022 году. Ее ежегодный пакет финансирования составляет около 4 млрд долларов.

Агентство отмечает, что длительная задержка с согласованием первого просмотра Stand-By подчеркивает проблемы реализации политики, стоящих перед президентом Владимиром Зеленским. Это связывают с влиянием олигархов, пророссийских интересов и неожиданных шагов со стороны Конституционного суда.

По мнению Fitch, продолжение взаимодействия с МВФ будет оставаться ключом к доступу к внешнему финансированию Украины.

Добавим

По данным Fitch Ratings, Украина может потерять международные резервы на 6 млрд долларов (20%) из-за сильно ограниченых условий внешнего финансирования, более широкий дефицит счета текущих операций и умеренный отток нерезидентов.

Источник: УНН
Теги: МВФ, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.