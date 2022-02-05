Украина готова противостоять киберугрозам со стороны РФ - Монастырский

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Украина готова противостоять киберугрозам со стороны РФ. Об этом министр внутренних дел Украины сказал во время тактико-специальных учений подразделений системы МВД с боевой стрельбой, которые произошли в городе Припяти в Киевской области, передает УНН.

Детали

Во время брифинга, отвечая на вопрос журналиста BBC о защите от кибератак, министр внутренних дел рассказал, что сегодня Украина готова противодействовать киберугрозам. Он подчеркнул, что недавнюю кибератаку было инспирировано Российской Федерацией, но Госспецсвязи и Киберполиция ежедневно работают над минимизацией этих угроз.

“Мы понимаем, что эта атака была организована кибервойсками РФ. Одновременно было атаковано 70 объектов инфраструктуры государственных учреждений, но никакие данные не были потеряны и они не перешли в нежелательные руки”, — отметил Денис Монастырский.

Напомним

4 февраля гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия во время возникновения кризисной ситуации и ведения боевых действий в урбанизованной местности.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы"безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.