FT: разведка США считает, что Путин внезапно решил перенести “ядерные учения” на время возможного вторжения в Украину

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Вооруженные силы и разведка США считают, что Россия планирует в феврале провести масштабные учения с применением ядерного оружия с целью предупреждения НАТО не вмешиваться, если российский президент Владимир Путин решит вторгнуться в Украину. Об сообщает Financial Times со ссылкой на источник в Конгрессе США, передает УНН.

Детали

По информации источников, председатель объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли и директор национальной разведки Аврил Хейнс за закрытыми дверями сообщили законодателям в Палате представителей в четверг, что Путин планирует начать обучение в середине февраля.

В статье отмечается, что Россия обычно проводит такие учения осенью. Они включают в себя испытания межконтинентальных баллистических ракет с земли, моря и воздуха.

Но США считают, что Путин решил перенести их на начало года, чтобы продемонстрировать силу в случае, если он прикажет своим военным продолжать вторжение в Украину.

Отмечается, что в США придерживаются мнения, что оптимальное время для российского вторжения — с середины февраля до конца марта.

Цитата

“Проведение учений, которые совпадают с вторжением, станет мощным напоминанием НАТО о мощности ядерных сил Москвы, которые являются крупнейшими в мире”, — отмечает издание.

По данным Федерации американских ученых, Россия имеет в своем запасе чуть менее 4500 ядерных боеголовок.

В частности, эксперты считают, что проведение учений станет мощным напоминанием НАТО о мощи ядерных сил Москвы, которые являются крупнейшими в мире.

“Это было бы невероятно провокационным и зловещим сообщением, если бы они сделали это одновременно с вторжением в Украину”, — сказала эксперт по политике в области ядерных вооружений из Хадсоновского института в Вашингтоне Ребекка Хайнрихс.

Добавим

Немецкое издание Bild со ссылкой на службу иностранной разведки сегодня опубликовало материал, в котором отмечается, что российский президент Владимир Путин планирует взять в блокаду крупные украинские города после уничтожения украинских вооруженных сил в полевых условиях. После этого Россия активизирует завезены агентурные ячейки, а “несговорчивых” украинских активистов, список которых уже готов, отправят в лагеря.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым “гарантиям безопасности” к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии.

Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы"безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Однако, ожидала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.