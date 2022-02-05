В Украину едет глава МИД Германии Бербок: что в программе визита

КИЕВ. 5 февраля. УНН. Федеральная министр иностранных дел Германии Анналена Бербок 7-8 февраля совершит второй визит в Украину по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут координация усилий в рамках Нормандского формата, воплощение комплексного пакета сдерживания России, развитие торговых отношений, укрепление энергетической безопасности, активизация диалога об исторической ответственности Германии перед Украиной.

Во время визита глава МИД Германии также планирует посетить линию разграничения на Донбассе, чтобы ознакомиться с актуальной ситуацией по безопасности в зоне российско-украинского вооруженного конфликта.

7 февраля в 17.10 Дмитрий Кулеба и Анналена Бербок проведут совместную пресс-конференции в онлайн формате.

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Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.