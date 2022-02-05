Британия в феврале отправит свои войска в Эстонию из-з угрозы вторжения России в Украину

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В феврале дополнительные группы Вооруженных сил Великобритании могут прибыть в Эстонию. Как заявил посол Соединенного королевства в Эстонии Росс, более 800 военных прибудут в страну на фоне растущей угрозы возможного нападения России на Украину, сообщает УНН со ссылкой на ERR.

Цитата

"По нашему плану, первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии", - заявил посол.

Детали

Сообщается, что подготовка к переброске контингента уже началась. В то же время Аллен добавляет, что период, в течение которого британские войска пробудут в Эстонии - неизвестен.

"Об этом не сообщается, это зависит об обстоятельств. Быть может, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решения”, - добавил он.

Прибывающий контингент будет размещен в военном городке в Тапа, где имеются все необходимые казармы и павильоны для военной техники.

Добавим

Тем временем, Европейское командование вооруженных сил США сообщило о том, что первые американские войска для усиления союзников по НАТО в Восточной Европе и Германии на фоне наращивания российской военной мощи на границе с Украиной прибыли в Германию и Польшу.

Напомним

Как стало известно, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. Сегодня на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82 дивизии США.

СМИ сообщали, что президент США Джо Байден направит почти две тысячи военнослужащих в Польшу и Германию на фоне российской угрозы.

3 февраля стало известно, что США планируют в скором времени перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынии, а также еще две тысячи - из США до ФРГ и Польши.