В РФ заявили о проведении учений с использованием беспилотников в оккупированном Крыму

КИЕВ. 5 февраля. УНН. В оккупированном Крыму прошли учения российских военных с использованием беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России, передает УНН.

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“Во время учения расчеты боевых машин систем залпового огня гаубичной артиллерии и минометных подразделений отработали подготовку к стрельбе и смене огневых позиций в условиях применения условным противником авиации и диверсионно-разведывательных групп”, — говорится в сообщении.

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По данным Минобороны РФ, корректировки огня и обнаружения целей осуществлялись операторами беспилотников с постов наблюдения и разведки.

Также российские артиллеристы "выполнили задачу по обороне морского побережья с выполнением боевых стрельб по мишенным позициям”.

В ведомстве уточнили, что в учении приняли участие около 20 расчетов артиллерии Южного военного округа России и беспилотных летательных аппаратов Черноморского флота России.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасности нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, “безуспешно”, что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.