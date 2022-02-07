Встреча Макрона с Путиным: что обсудят

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что визит в Москву поможет начать деэскалацию ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

Цитата

“Мы обсудим условия деэскалации. Вы должны быть реалистичны. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия”, — заявил Макрон.

Детали

По мнению Макрона, Европа должна пойти на уступки. Он намекает, что западным странам, возможно, придется пойти на компромисс с Россией.

Президент Франции рассказал, что европейским странам необходимо найти “новый баланс”, уважая при этом интересы России в области безопасности.

Однако, члены НАТО считают, что Россия отступит лишь в случае демонстрации силы и увеличения поставок оружия на территорию Украины.

Добавим

7 февраля Макрон совершит официальный визит в Россию, а на следующий день, 8 февраля, президент Франции прибудет в Украину.

Напомним

Макрон позвонил Байдену: говорили об Украине.