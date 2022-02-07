Кулеба сообщил, когда Украина сможет заявить о деэскалации на границе

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Когда Россия отведет все свои войска от украинской границы и с временно оккупированных территорий – лишь тогда Украина сможет говорить о деэскалации ситуации. Об этом заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата:

“Когда дело доходит до деэскалации, нам нужен устойчивый вывод российских войск от границы с Украиной и с временно оккупированных территорий Украины. Единоразовый отвод не означает деэскалации. Нам нужно, чтобы все, что накопилось вокруг нашей границы за последний год, неуклонно было выведено. Это было бы четким сигналом о деэскалации”, — заявил Кулеба.

Детали

У министра также поинтересовались, что Украина считает своими “красными линиями”.

“Одна из красных линий, которую я могу публично прокомментировать, — никаких уступок в вопросах территориальной целостности Украины, а значит Донбасс и Крым — это Украина. Второе – никакого прямого диалога с т.н. "Донецкой и Луганской республиками”, — ответил дипломат.

Контекст

Украинские власти и западные партнеры в последние несколько месяцев обращают внимание на обострение Россией ситуации с безопасностью на Донбассе, наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового российского вторжения и усиление российской дезинформации.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что НАТО не будет расширяться дальше на восток и не развернет там системы вооружения, которые Россия считает угрозой.

Россия выставила ряд требований по так называемым "гарантиям безопасности" к США и НАТО. В частности, это касается сокращения американских войск и вооружений в Европе, а также отказа от дальнейшего расширения Североатлантического альянса на восток за счет приема в НАТО Украины и Грузии. Серия переговоров, которая состоялась в Женеве, Брюсселе и Вене в январе, закончилась, по словам Москвы, "безуспешно", что увеличивает риск эскалации конфликта вокруг Украины. Тем не менее, Москва ждала и письменных ответов, которые США и НАТО передали РФ 26 января. После этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не увидела в ответе Запада относительно "гарантий безопасности" учета трех ключевых требований, включая нерасширение НАТО.

Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения. Россия отрицает планы вторжения.