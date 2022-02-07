Избирать меру пресечения нардепу Кузьминых будут завтра. Судья не может установить его личность

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Судья Высшего антикоррупционного суда Украины перенес на 8 февраля рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения нардепу от "Слуги народа" Сергею Кузьминых, подозреваемого в получении 558 тысяч гривен взятки, за то, что не может юридически установить его личность, передает корреспондент УНН.

Заседание перенесли на 8 февраля на 9:45 из-за того, что судья не смог установить личность подозреваемого.

Детали

Прокурор предоставил только удостоверение нардепа, которое не попадает в перечень документов, которые предусмотрены законом.

Цитата

“Я так называемого господина Кузьминых вижу впервые, поэтому не могу верить на слово, что он действительно Кузьминых”, — сказал судья.

В САП журналисту УНН подтвердили, что прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.

Что было раньше

Народного депутата от ”Слуги народа" Сергея Кузьминых, фигуранта дела о взятке в пол миллиона, задержали. Ему сообщили о подозрении.



Контекст

Сергея Кузьминых разоблачили “на горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указала.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

К слову

Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных в жены.