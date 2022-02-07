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Путин заявил о готовности России предоставить Порошенко политическое убежище

Путин заявил о готовности России предоставить Порошенко политическое убежище

КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ предоставить политическое убежище действующему народному депутату и пятому президенту Украины Петру Порошенко, который подозревается в государственной измене. Об этом он сказал во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в понедельник, 7 февраля, передает УНН.

Цитата

“Его преследование как государственного преступника, по моему мнению, чрезмерная заявка на „успех“ действующей украинской власти. Мы готовы таким, как Петр Порошенко предоставить политическое убежище в России”, — заявил Путин.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Петр Порошенко
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