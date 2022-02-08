Ближайшие дни станут решающими — Макрон

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины и сказал, что ближайшие дни станут решающими. Об этом французский лидер рассказал на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве, информирует УНН.

Детали

Макрон подчеркнул, что сейчас напряжение усиливается, усиливается уровень эскалации, и это — не в интересах ни России, ни европейцев.

“Нам нужно договориться по конкретным мерам, для того, чтобы стабилизировать ситуацию и достичь деэскалации. Мы это обсудили вместе. В ближайшие дни и недели это должно быть подтверждено. Это будет зависеть от переговоров и консультаций с США, с НАТО, с европейцами, а также — от нашей встречи с президентом Зеленским завтра”, — заявил Макрон.

“И я хочу сказать, что президент России Путин сказал, что он готов следовать этой логике, говоря о том, чтобы было равновесие в этих инициативах, в том числе — поставить вопрос о суверенитете и территориальной целостности Украины”, — добавил он.

Макрон заявил, что ближайшие дни будут решающими.

“Так что ближайшие дни будут решающими, и эти плотные дискуссии, которые у нас состоялись, будут способствовать этому”, — подчеркнул президент Франции.

“Мы сейчас осознаем серьезность ситуации и находим путь к сохранению мира. Я глубоко верю, что время еще есть”, — также заметил он.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.