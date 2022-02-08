Встреча с Путиным: Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону, информирует УНН со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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“Мы все вместе должны построить конкретные гарантии безопасности для всех стран Евросоюза, для государств региона — Украины, Грузии, Беларуси и России. Это именно та цель, которая должна быть у нас” — заявил Макрон.

Добавим

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины и сказал, что ближайшие дни станут решающими.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.