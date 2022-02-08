Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 28,00 -0,1470  EUR: 32,07 -0,2021 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Рак – не приговор: психолог рассказала, как жить и быть счастливым, несмотря на диагноз
Рак – не приговор: психолог рассказала, как жить и быть счастливым, несмотря на диагноз
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
6000

Встреча с Путиным: Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины

Встреча с Путиным: Макрон заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что гарантии безопасности необходимо предоставить Украине и всему региону, информирует УНН со ссылкой на пресс-конференцию по итогам встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Цитата

“Мы все вместе должны построить конкретные гарантии безопасности для всех стран Евросоюза, для государств региона — Украины, Грузии, Беларуси и России. Это именно та цель, которая должна быть у нас” — заявил Макрон.

Добавим

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США, ЕС и НАТО продолжат переговоры по деэскалации ситуации вокруг Украины и сказал, что ближайшие дни станут решающими.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным. Переговоры длились более пяти часов.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.