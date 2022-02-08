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Политическое убежище в России: Порошенко отреагировал на заявление Путина

Политическое убежище в России: Порошенко отреагировал на заявление Путина

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Пятый президент Украины Петр Порошенко отреагировал на заявление президента России Владимира Путина о возможности политического убежища. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook Петра Порошенко.

Детали

По словам Порошенко, в Украине преследуют “проевропейскую оппозицию” и теперь это подтвердил даже Путин.

Он обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой направить свои усилия и усилия правоохранительных органов на защиту страны, ведь сейчас, по мнению бывшего президента, они “занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой”.

“А Владимиру Владимировичу (Путину, ред) — наконец осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине. И извечная российская практика „заниматься“ украинской политикой и политиками уже давно прекратилась”, — говорится в заметке.

Напомним

Президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ предоставить политическое убежище действующему народному депутату и пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, Петр Порошенко
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