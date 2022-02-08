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“Нравится — не нравится, терпи, моя красавица”: Путин прокомментировал Минские соглашения

“Нравится — не нравится, терпи, моя красавица”: Путин прокомментировал Минские соглашения

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент РФ Владимир Путин процитировал русскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения. Об этом он сказал во время пресс-конференции после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает УНН.

Цитата

“Другой альтернативы просто нет. В Киеве говорят, что будут выполнять, то говорят, что это разрушит их страну. И президент действующий недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. Ну, нравится-не нравится. Терпи, моя красавица! Надо выполнять!"- заявил Путин.

Напомним

Путин заявил о готовности России Порошенко предоставить политическое убежище.

"Нравится - не нравится, терпи, моя красавица". Путин эмко высказался о позиции Киева по минским соглашениям.pic.twitter.com/AWkQ9bEgjd

— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)February 7, 2022

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин
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