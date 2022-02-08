Макрон утверждает, что никогда не говорил о “финляндизации” Украины

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Киеве заявил, что никогда не использовал формулировку “финляндизация” в Украине, передает корреспондент УНН.

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“Я не употреблял никаких таких формулировок. Вы использовали формулировку „финляндизация“, я такого не слышал. Я говорил, наоборот, в другом контексте, что мы не можем прекратить политику открытых дверей НАТО, потому что для многих стран проблема, и в частности для Финляндии. Но я никогда не применял такой категоризации в отношении Украины, ни в общении с журналистами, ни на брифинге”, — сказал французский лидер.

Контекст

Накануне американсье издание New York Times опубликовало репортаж о переговорах Макрона с президентом России Владимиром Путиным.

По данным BBC, которое публикует часть репортажа NYT, некоторые раскритиковали президента Франции за то, что он проявляет слишком большое желание прислушаться к требованиям Путина, а он, в свою очередь, ничего не сделал для того, чтобы развеять такие опасения, заявив журналистам перед переговорами “финляндизация” Украины - это “одна из моделей, что рассматриваются”.

В публикации объясняется, что такой сценарий просто будет означать, что Украина никогда не станет членом НАТО, а Россия сможет значительно влиять на ее политический выбор.