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Макрон анонсировал широкий "инновационный" диалог по вопросам безопасности

Макрон анонсировал широкий "инновационный" диалог по вопросам безопасности

Эммануэль Макрон

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В ближайшие недели должен состояться широкий диалог по вопросам безопасности, который бы "устраивал всех на континенте”, заявил на пресс-конференции в Киеве президент Франции Эммануэль Макрон, передает корреспондентУНН.

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“Перед нами стоит очень трудная задача на ближайшие недели. Первое, нам надо продолжать методично и решительно идти до конца на пути выполнения Минских соглашений. Второе — широкий диалог по этим вопросам в инновационном ключе — по вопросам безопасности, который для нас всех создал бы новый порядок по обороне и безопасности, который бы устраивал всех на континенте”, — сказал французский президент.

Детали

Он также подчеркнул, что на сегодня Франция поддерживает Украину в различных аспектах, поскольку в республике очень важны и отношения между нашими странами.

Несмотря на напряжение и опасность вокруг, он заметил, что внутри Украины царят “спокойствие и взвешенность”.

Что было раньше

Президент Франции Эммануэль Макрон утром во вторник начал свой визит в Украину.

Накануне Макрон пообщался с президентом России Владимиром Путиным в Москве. Переговоры длились более пяти часов. К слову, накануне в соцсетях обратили внимание на дистанцию за столом, где проходили переговоры Макрона и Путина.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, безопасность
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