Избрание меры пресечения "Слуге народа" Кузьминых: суд отказал в отводе секретаря судебного заседания

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Судья Высшего антикоррупционного суда Украины отказал защите нардепа от "Слуги народа" Сергея Кузьминых, которого подозревают в получении 558 тысяч гривен взятки, в отводе секретаря судебного заседания, передает корреспондент УНН.

Цитата

“В удовлетворении... отвода секретаря судебного заседания отказать", - сказал судья.

Что было раньше

Адвокат Кузьминых подала ходатайство об отводе секретаря судебного заседания.

Дополнения

Сергей Кузьминых прибыл сегодня после 16:00 в Высший антикоррупционный суд Украины для рассмотрения ходатайства об избрании ему меры пресечения.



Кузьминых не явился сегодня, 8 февраля на заседание в ВАКС, где ему должны избрать меру пресечения. Его защита заявила, что сейчас нардеп находится в Житомире.

Прокуратура будет настаивать на взятии Кузьминых под стражу с альтернативой внесения 49 620 грн залога.

Контекст

Сергея Кузьминых разоблачили на “горячем” во время получения неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

Пойманный на взятке “слуга” Кузьминых проигнорировал три повестки в НАБУ и САП. Его адвокат сообщила детективам, что депутат якобы находится в больнице, однако название заведения не указала.

НАБУ объявило Кузьминых в розыск.

Впоследствии Кузьминых задержали и сообщили о подозрении.

К слову

Нардеп задекларировал квартиру в Житомире и 3500 долларов наличных в жены.