Франция предоставит Украине 1,2 млрд евро на проекты развития

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Французская Республика предоставит Украине 1,2 млрд евро программного финансирования, которое может быть использовано на конкретные проекты развития. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса Президента Ростислав Шурма, передает УНН.

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"Сегодня Президент Франции объявил новую программу финансового сотрудничества с Украиной. Дополнительно к уже выделенной макрофинансовой поддержке в 1,2 миллиарда евро от Европейского Союза французская сторона выделяет еще 1,2 миллиарда евро программного финансирования", - пояснил он.

Детали

В частности, по словам заместителя руководителя офиса главы государства, Министерство экономики и финансов Франции предоставит правительству Украины 200 млн евро кредита, а также финансовые гарантии на 1 млрд евро. Под эти гарантии наше государство сможет получить кредиты во французских банках на льготных условиях.

Как отметил Ростислав Шурма, эти средства могут быть направлены на конкретные проекты развития, согласованные с французской стороной.

"Направления, на которые могут быть использованы эти средства, будут дополнительно согласованы с французской стороной и будут предусматривать привлечение французских поставщиков и подрядчиков", - рассказал он.

Кроме того, подписаны документы относительно финансирования и поставки в Украину электровозов компании Alstom на сумму 900 млн евро, поставки пожарно-спасательной техники для ГСЧС и строительства патрульных катеров для ГПСУ, на что предусмотрено отдельное финансирование, отметил Шурма.