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Министр обороны Резников во второй раз заболел коронавирусом

Министр обороны Резников во второй раз заболел коронавирусом

КИЕВ. 8 февраля. УНН. Министр обороны Алексей Резников во второй раз заболел на коронавирус. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

“Дополнил статистику. По состоянию на утро 8 февраля в Киеве зафиксировано 2 862 новых случаев коронавируса за сутки. Я тоже попал сюда...", - написал Резников.

Детали

По словам министра, он чувствует себя хорошо, находится на самоизоляции, но в рабочем режиме.

“Собственно, за почти два года пандемии и карантинов и благодаря всем современным средствам связи рабочий режим непрерывный 24/7. Да и новый штамм, благодаря своевременной вакцинации, не так тяжело переносится, как в первую волну. Поэтому, во-первых, вам всем здоровья, берегите себя и близких!" - добавил Резников.

Напомним

В 2020 году Резников сообщил, что получил позитивный результат ПЦР-теста.

Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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