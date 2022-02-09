Лидеры Германии, Франции и Польши встретились в Берлине

КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Берлине состоялась встреча канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Польши Анджея Дуды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Детали

Политики обсудили напряженную ситуацию вокруг Украины. По словам Шольца, размещение российских войск на границе очень беспокоит их.

“Наша общая цель — избежать войны в Европе. Наша позиция заключается в том, что дальнейшее нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины неприемлемо и будет иметь далеко идущие последствия в политическом, экономическом и, конечно же, геостратегическом плане”, — заявил он.

Дуда подчеркнул, что они не откажутся от своих усилий по снижению напряженности в отношениях между Москвой и Киевом.

“Мы должны найти решение, чтобы избежать войны. Как я уже сказал, Это сейчас наша главная задача. Я верю, что мы его добьемся. На мой взгляд, самое главное сегодня — это единство и солидарность”, — заявил он.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил безопасную ситуацию с министрами иностранных дел Чехии Яном Липавским, Австрии Александром Шалленбергом и Словакии - Иваном Корчоком.