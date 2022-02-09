Сенат США: Шольц подтвердил намерение остановки “Северного потока-2”

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил в разговоре с американцами намерение остановить сертификацию российского газопровода “Северный поток-2” в рамках санкций против России в случае ее нападения на Украину. Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате США Митч Макконнелл, передает УНН.

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“Хорошие новости заключаются в том, что канцлер Шольц подтвердил то, что вчера говорил президент Байден: если произойдет вторжение, то Северный поток-2“ не будет продвигаться дальше”, — заявил сенатор.

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Также Макконнелл подчеркнул, что администрация и президент США уже сейчас имеют полномочия применить все инструменты, которые есть в их распоряжении.

“Я думаю, важнее всего то, что администрация и президент США уже сейчас имеют полномочия применить все инструменты, которые есть в их распоряжении, к вторжению”, — подчеркнул он.

Республиканец приветствовал усилия коллег по разработке нового законопроекта об обязательных санкциях против российского газопровода.

Напомним

Президент США Джо Байден заявил, что российскому газопроводу “Северный поток-2” придет конец, если Россия вторгнется в Украину.