Глава МИД Словакии извинился за надругательство над флагом Украины в парламенте, посольство хочет извинений нардепов

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за поведение словацких депутатов, которые облили водой флаг Украины в парламенте страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на сообщение министра в Facebook.

Цитата:

“Недельная истерия и запугивания народа относительно оборонного соглашения с США превратились в буйство оппозиции и экстремистов в парламенте. Отличить их сложно. Голова качается и символы нашего соседа, попавшего в трудную ситуацию, уже не являются неприкосновенными. Я сожалею и тем более стыжусь этого, потому что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Просим прощения по дипломатическим каналам", - написал Корчок.

Детали

Посольство Украины в Словакии накануне заявило, что имеет поддержку как министра, так и Нацсовета Словацкой Республики, однако от совершивших надругательство депутатов требует извинений.

“Сегодня в Киеве Иван Корчок подтвердил твердую неизменную позицию Словакии в поддержке Украины! Имеем поддержку и в Нацсовете СР! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов Marek Kotleba, Andrej Medvecky не может ее пошатнуть! Осуждаем и требуем извинений!” — заявили в посольстве.

Контекст

Во вторник, 8 февраля, во время внеочередного заседания парламента Словакии, на котором было запланировано утвердить оборонное соглашение с США, депутаты облили водой флаг Украины.