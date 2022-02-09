Официальной делегации РФ не будет Мюнхенской конференции по безопасности - Захарова

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Российские официальные лица по разным причинам не будут участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности 18-20 февраля. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

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"По информации МИД России, российские официальные лица на будущем 18-20 февраля текущего года заседании Мюнхенской конференции по вопросам политики и безопасности по разным причинам участия принимать не будут", - сказала она.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин не примет участия в Мюнхенской конференции ни очно, ни по видеосвязи.

Примерно 35 глав государств и правительств примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится 18-20 февраля. Ожидается, что США будут представлять вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен, немецкую делегацию возглавит канцлер Олаф Шольц. Также ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского.