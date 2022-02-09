В Белом доме заявили, что данных о возможном контакте Байдена с Путиным нет

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Президент США Джо Байден ценит прямое взаимодействие лидеров государств. Как заявила во время брифинга пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки, несмотря на это, в настоящее время данных о возможных контактах Байдена с его российским коллегой Владимиром Путиным нет, передает УНН.

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“Президент Джо Байден ценит прямое взаимодействие лидеров государств, но о возможном контакте с Владимиром Путиным данных нет”, - заявила Псаки.

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Ранее в Белом Доме заявили, что встреча президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина возможна, но решений еще не принято.

Также в Кремле заявляли, что новые контакты президентов США Джо Байдена и РФ Владимира Путина могут состояться при необходимости, но сейчас конкретных планов на этот счет нет.

В конце декабря Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что новых встреч президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина пока что не планируется.

Переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря этого года на фоне ситуации с наращиванием российских войск на украинско-российской границе. Видео-разговор президентов длился 2 часа.

Позже Байден во время общения с журналистами анонсировал новый разговор с Путиным. Он отметил, что надеется в ближайшее время провести диалог. При этом, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии СМИ заявил об отсутствии приблизительных прикидок по срокам нового разговора двух лидеров.