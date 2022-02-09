Глава МИД Словакии заболел коронавирусом

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на Facebook, информирует УНН.

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“Итак, сегодня все новости позитивные. Для начала Петра Влгова (словацкая лыжница, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. — Ред.), Затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат Covid-теста положительный”, — говорится в сообщении.

Напомним

Королева Дании Маргрете II заболела на COVID-19.