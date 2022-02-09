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Глава МИД Словакии заболел коронавирусом

Глава МИД Словакии заболел коронавирусом

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок получил положительный тест на коронавирус. Об этом он сообщил на Facebook, информирует УНН.

Цитата

“Итак, сегодня все новости позитивные. Для начала Петра Влгова (словацкая лыжница, завоевавшая золотую медаль на Олимпиаде в Пекине. — Ред.), Затем голосование в парламенте и, в-третьих, к сожалению, результат Covid-теста положительный”, — говорится в сообщении.

Напомним

Королева Дании Маргрете II заболела на COVID-19.

Источник: УНН
Теги: МИД, Словакия, Коронавирус
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