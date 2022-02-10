В Берлине стартовала встреча советников "нормандской четверки"

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В немецкой столице Берлине стартовали переговоры советников лидеров “нормандской четверки” — Украины, России, Франции и Германии, о чем сообщают российские СМИ на месте проведения мероприятия, пишет УНН.

Детали

Как известно, сегодня в немецкой столице соберется тот же состав участников — политические советники глав государств. Украину на переговорах представит Андрей Ермак. От России на встрече будет присутствовать Дмитрий Козак, от Германии Йенс Плетнер, от Франции — Эммануэль Бонн.

Ранее сегодня, около 14:20, в Офисе Президента Украины сообщили, что Ермак прибыл в Берлин.

Сообщалось, что по результатам переговоров в помещении посольства Украины в Германии в 19:00 (ориентировочно) состоится брифинг.

Дополнение

Для украинской стороны на встрече приоритетными являются вопросы безопасности и выполнения Минских соглашений. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил о неизменной позиции на переговорах и подчеркнул, что Украина не будет вести ни одного прямого диалога с ОРДЛО.

Министр назвал “задачей максимум " встречи: разблокирование работы Трехсторонней контактной группы по Донбассу. А как минимум — продолжение работы Нормандского формата и планирование новых встреч, что показало бы намерение России оставаться на дипломатическом треке отношений.

Заместитель председателя украинской делегации в ТКГ Андрей Костин главным ожиданием от предстоящей встречи назвал разблокировку Россией решение гуманитарных вопросов. Также, по его словам, на переговорах поднимут вопрос необходимости соблюдения “режима тишины” на Донбассе.

Переговорщик от РФ Дмитрий Козак сообщил, что встреча в Берлине должна стать продолжением контактов, которые были во время парижских переговоров советников “Норманди”. Он отметил, что стороны попытаются “найти решения по всем проблемам, которые не решены”.