Когда закончатся директорские полномочия: Сытник заявил, что не останется в НАБУ

КИЕВ. 10 февраля. УНН. В апреле этого года заканчивается срок полномочий у директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, после чего он больше не намерен оставаться в этом органе. Об этом он сообщил на сегодняшней пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Детали

В частности, он опроверг информацию о том, что планирует перейти на должность заместителя директора, которую недавно освободил его коллега Андрей Новак, получив предварительно 1,2 млн грн зарплаты.

“Мимо”, — прокомментировал Сытник версию о том, что он может остаться в бюро на должности заместителя директора.

Вместе с тем, делится своим планами на будущее с журналистами Сытник отказался.

В контексте

Артем Сытник возглавляет НАБУ седьмой год несмотря на официальный статус коррупционера. 15 апреля — последний день его работы в должности директора. К этому времени либо должен быть избран новый директор, либо полномочия переходят к первому заместителю директора бюро, которым на сегодняшний день является Гизо Углава, прибывший в своё время в Украину вместе с “грузинским десантом” Михаила Саакашвили.

Некоторые цифры о НАБУ

За время каденции Сытника бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.