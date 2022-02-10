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Путин утверждает, что его слова об Украине и "красавице" не имели личного измерения

Путин утверждает, что его слова об Украине и "красавице" не имели личного измерения

Владимир Путин

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент России Владимир Путин заявил, что его слова об Украине и связанная с этим фраза "Нравится, не нравится - терпи, моя красавица" не имели "личного измерения". Об этом УНН сообщает со ссылкой на ТАСС.

Цитата

"Это не имело никакого личного измерения, должен прямо сказать. Я никогда в своей работе за многие годы не переходил на личности, и это не имело никакого личного измерения", - сказал Путин.

Детали

Путин отвечая на просьбу прокомментировать ответ Президента Украины Владимира Зеленского на сказанную ранее главой российского государства фразу "нравится, не нравится, терпи, моя красавица" в контексте якобы нежелания Киева исполнять Минские соглашения, заявил, что слова про Украину, Минские соглашения и "красавицу" касались только того, что договоренности нужно выполнять.

"Когда мы от главы государства слышим такие комментарии, что что-то нравится, а что-то не нравится в фундаментальных договорах, которые регулируют очень важные отношения между странами с точки зрения безопасности в том числе и самой Украины, то, мне кажется, что это не тот формат. Если государство приняло на себя определенные обязательства, тем более закрепленные в нормах международного права, в резолюции Совета Безопасности ООН, то все нужно исполнять и договариваться о том, как это сделать", - отметил Путин.

Контекст

Президент РФ Владимир Путин недавно процитировал русскую поговорку, обращаясь к властям Украины с требованием выполнять Минские соглашения.

"Нравится, не нравится — терпи, моя красавица", — сказал Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Киеве ответил на слова российского лидера: "Украина — красавица, но "моя" уже перебор".

В Белом доме отреагировали на слова президента России Владимира Путина "терпи, моя красавица" в адрес Украины и заявили, что любая шутка об изнасиловании возмущает.

Источник: УНН
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина
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