Украина предлагает Европе свое видение обновления "прошивки по безопасности" континента. Кулеба назвал три элемента
Дмитрий Кулеба
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Для того, чтобы сделать систему безопасности Европы более устойчивой, Украина предлагает свое стратегическое видение. Основные элементы европейского будущего рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своей речи во время дискуссии "Украина-Франция" во Французском институте международных отношений, пишет УНН.
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“Будущее европейской безопасности будет основано на укреплении архитектуры безопасности, которая в течение предыдущих тридцати лет обеспечивала мир и процветание Европы. Для того, чтобы сделать эту безопасную систему более устойчивой и обновить прошивку по безопасности нашего континента, Украина предлагает свое стратегическое видение”, — сказал министр.
Детали
По словам Кулебы, первый ее элемент — это укрепление устоявшихся блоков и организаций, таких как ЕС и НАТО, а также их укрепление кружевом дополнительных малых альянсов.
“Эти альянсы включают как членов этих организаций, так и тех, кто пока — или уже — в них не входит. Благодаря этим альянсам, Европа становится больше самой себя, и делает это в гибком формате. Дополнительные малые альянсы способны стать расширением и укреплением для ЕС и НАТО, а не противовесом им. В то время, когда устоявшиеся объединения испытывают трудности со скоростью и эффективностью реакций из-за банальных антагонизмов между отдельными влиятельными членами, дополнительные компактные альянсы способны действовать быстро и решать проблемы”, — рассказал министр.
Он напомнил, что Украина уже имеет три таких компактных альянса: Люблинский треугольник с Литвой и Польшей, это ассоциированное трио с Грузией и Молдовой, “квадрига” с Турцией.
Европа, по его словам, тоже обладает рядом подобных объединений. Это в том числе и Веймарский треугольник, и центральноевропейская пятерка, и Славковский формат и ряд других.
“Развитие европейской сети малых альянсов будет способствовать гибкости всей архитектуры безопасности, а не ее дроблению. Децентрализация позволит сохранить устойчивость в период антагонизма в международных отношениях”, — считает дипломат.
“Второй элемент. Европе придется некоторое время иметь в руках электрошокер санкций. А также смелость его применить против тех, кто посягает на устои порядка безопасности”, — продолжил он.
Как отмечает министр, сейчас в ЕС разработали такой пакет санкций против России, и, по его мнению, он останется готовым, даже когда нынешний кризис безопасности будет урегулирован.
“Третий элемент великого и мирного будущего для Европы - это готовность к новым большим амбициям. Европе нужны здоровые амбиции, частью которых будет и членство Украины в ЕС и НАТО. Почему я говорю, что это амбиции? Потому что для того, чтобы стать глобальным игроком, нужно играть в большую геополитическую игру и наращивать экономические, политические и опасные мышцы. Это как в футболе. Просто сидя в обороне победить невозможно, нужно проводить контратаки. Конечно, речь идет только о дипломатических контратаках", - говорит Кулеба.
Украина и является именно тем потенциалом, который способен вывести ее на новый уровень влияния на глобальной арене, считает он.
Для этого, объясняет дипломат, нужно отбросить страхи, мнимую усталость от расширения и нерешительность, взглянуть собственными глазами на будущее, взглянуть на Украину сквозь призму отношений с Украиной, а не сквозь призму отношений с Россией.
“Приглашаем вас смотреть в будущее вместе с нами. Тогда будем иметь больше четкого понимания, что делать для преодоления накопленных кризисов", - добавил он.
Что было раньше
Как писал УНН, Президент Владимир Зеленский в начале февраля заявил с трибуны Верховной Рады, что Украина создает новый формат политического сотрудничества в Европе — с Польшей и Великобританией.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в прошлом году сообщил, что МИД прорабатывает две идеи о создании двух новых альянсов. В январе Кулеба подтвердил намерения запустить еще один региональный альянс, отметив, что в украинской внешней политике давно есть “идея черноморско-балтийской оси”.
Союз Британии, Польши и Украины мог бы эту ось укрепить и расширить, отметил он. Также эту идею подтвердила Британия.