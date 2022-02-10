Зеленский может стать нерукопожатным в Европе - Колин Стивенс

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский может лишится поддержки в Европе, если не прекратит давление на свободу слова в стране. Об этом в публикации ведущей газеты по делам ЕС “New Europe” заявил президент Брюссельского пресс-клуба Колин Стивенс, передает УНН.

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По его мнению, борьба против оппозиции и СМИ может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом конституции. Пристальное внимание европейской прессы на свободу слова в Украине окончательно обратила ситуация, которая происходит вокруг телеканала “НАШ”.

“Для нас принцип свободы слова имеет решающее значение. Практика внесудебного закрытия СМИ неприемлема в Европе. Если какой-либо информационный ресурс нарушает закон, это необходимо доказать в суде. так как должны быть юридические процедуры. В противном случае получается, что любое СМИ с позицией, с которой правительство не согласно, может быть закрыто. Такая ситуация может сделать Зеленского нерукопожатным, поскольку он является гарантом конституции. А право на свободу слова — одно из важнейших прав в любой европейской конституции”, — заявил Стивенс.

Напомним, вчера многие СМИ сообщили инсайдерскую информацию из кулуаров Офиса Президента, что Владимир Зеленский провел закрытое совещание, на котором указал секретарю СНБО Алексею Данилову найти всевозможные условия или факты, чтобы закрыть телеканал “НАШ” в ближайшее время.

Всю прошлую неделю офис телеканала “НАШ” подвергался атакам со стороны активистов во главе с Евгением Карасем и Сергеем Стерненко. Также стоит отметить, что Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что СНБО пока не рассматривал введение санкций против телеканала НАШ.