Сытник считает, что в падении уровня доверия к антикоррупционерам виноваты журналисты

КИЕВ. 10 февраля. УНН. На сегодняшней пресс-конференции в Киеве глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в падении уровня доверия к антикоррупционерам виноваты журналисты, сообщает УНН.

Детали

Именно так он ответил на просьбу прокомментировать, почему за последние пять лет уровень доверия украинцев к НАБУ снизился с 35% до 16%.

“Благодаря значительному количеству заказных журналистов, которые пишут недостоверные материалы. В том числе из-за этого”, — сказал Сытник.

К слову

В своей Стратегии развития на 2021-2023 годы НАБУ признало снижение уровня доверия. Негативное явление объясняли завышенными ожиданиями украинцев и отсутствием “коммуникационных продуктов, направленных на выполнение задач НАБУ”. Решать проблему антикоррупционеры намерены усилением коммуникационной кампании.

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Также Сытник на пресс-конференции сообщил, что не останется в НАБУ после окончания его срока полномочий на должности директора в апреле этого года. К этому времени, напомним, либо должен быть избран новый директор, либо полномочия переходят к первому заместителю директора бюро, которым на сегодняшний день является Гизо Углава, прибывший в своё время в Украину вместе с “грузинским десантом” Михаила Саакашвили.

Некоторые цифры о НАБУ

За время каденции Сытника бюджет бюро вырос с 857 млн грн до 1 млрд 327 млн грн, детективы обзавелись автопарком на сумму почти 4 млн долларов, однако доверие к ним упало с 35% до 16%. Больше чем НАБУ украинцы стали доверять всем другим правоохранительным органам, в частности прокуратуре, полиции и СБУ.