Ирина Верещук встретилась с делегацией правительства Швеции: обсудили вопросы безопасности и мира на Донбассе

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, в Киеве вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук встретилась со шведской правительственной делегацией, возглавляемой министром по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильдой Ернкранс, передает корреспондент УНН.

Во время встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся безопасности и мира в Донецкой и Луганской областях.

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“Мы обсудили вопросы, которые касаются реинтеграции оккупированной части Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма в Украину. Мы обсудили вопросы, касающиеся проблем с нашими внутренне перемещенными лицами, которые требуют особого внимания и поддержки как государства, так и международных партнеров.

Обсудили и аспекты экологической безопасности, воды на Донбассе. Также на повестке дня стояли проблемные вопросы открытия КПВВ и обмена пленными. Обсудили все то, что поможет нам с решением вопросов, которые сегодня очень волнуют людей, которые проживают на временно оккупированных и прилегающих территориях”, — рассказала Верещук.

По итогам встречи Украина получила четкое заверение в поддержке и сотрудничестве со стороны Швеции, продолжила министр.

“Мы получили заверения того, что будем работать вместе, и уже в 2022 году у нас есть общие проекты. К примеру, это фонд "Партнерство за сильную Украину", где Швеция есть среди лидеров. В рамках этого и других проектов мы работаем над решением гуманитарных вопросов и проблем. И я искренне надеюсь, что первый приезд госпожи министра не будет последним”, — подчеркнула Верещук.

В свою очередь министр по вопросам международного развития и сотрудничества Швеции Матильда Эрнкранс отметила, что визит представителей шведского правительства в Украину является проявлением длительного партнерства. И напомнила, что недавно Швеция поддержала Украину в запуске одного из важных проектов.

“Недавно Швеция участвовала в запуске новой инициативы — Фонда “Партнерство за сильную Украину", в котором, кроме нашего государства, участвуют еще четыре страны. Вклад Швеции составляет 5 млн евро, который рассчитан на три года.

Надеюсь, что вопросы, которые требуют немедленного решения, особенно в пострадавших от конфликта районах Донецкой и Луганской области, с помощью этих средств будут решены”, — заявила госпожа Ернкранс.

Напомним

В начале февраля состоялось подписание меморандума о создании фонда “Партнерство за сильную Украину”.

Фонд будет заниматься поддержкой долгосрочного развития громад, которые пострадали от вооруженной агрессии России, предотвращением дальнейшей эскалации и подготовкой к социальной, экономической и политической реинтеграции временно оккупированных территорий.

Предполагается, что первая фаза реализации программы Фонда продлится до марта 2024 года, а ее бюджет составит 35 миллионов фунтов стерлингов (1,3 млрд гривен — ред.).

Будут финансировать Фонд, разработанный в сотрудничестве с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, пять государств: Великобритания, Канада, Швейцария, Швеция и США.