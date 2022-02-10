Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело из-за “акта вандализма” в Днепре

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Генеральная прокуратура Республики Беларусь возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова. Ему инкриминировано разжигание национальной вражды. Об этом заявила официальный представитель генпрокуратуры Беларуси Анжелика Курчак, передает корреспондент УНН.

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“Генеральная прокуратура дала правовую оценку факту замены государственного флага Республики Беларусь и возбудила уголовное дело в отношении мэра Днепра Бориса Филатова”, — сказала Курчак.

Детали

Отмечается, что противоправные действия квалифицированы по ч.2 ст.130 Уголовного кодекса Республики Беларусь — разжигание национальной вражды.

В Генеральной прокуратуре Беларуси утверждают, что "подозреваемый, являясь должностным лицом, организовал снятие национального символа Республики Беларусь — Государственного флага, размещенного у входа в здание городского совета, и замену его на полотнище бело-красно-белого цвета".

“Надругавшись над исторической и культурной реликвией, он тем самым унизил национальную честь и достоинство белорусов. Это явно вредит тесным и дружественным связям наших народов, свидетельствует о нежелании вести конструктивный диалог”, — говориться в сообщении.

Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Следственный комитет Республики Беларусь.

Дополнение

Министерство иностранных дел Республики Беларусь направило ноту протеста внешнеполитическому ведомству в связи с “актом вандализма” в Днепре.

По данным журналистов, дело в том что в Днепре перед зданием мэрии красно-зеленый флаг заменили на бело-красно-белый. При чем Об этом сообщил сам мэр Днепра Борис Филатов, опубликовав соответствующее фото.