Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,88 -0,1039  EUR: 31,88 -0,1175 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
LIVE: Нардепу Кузьминых из "Слуги народа" выбирают меру пресечения
Эксклюзивные новости УНН
Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Беларуси: эксперт о заявлениях Лукашенко и прогнозируемом дефиците топлива
Надо срочно "слезать с иглы" импорта из Беларуси: эксперт о заявлениях Лукашенко и прогнозируемом дефиците топлива
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
20310

"Внимательно следят за ситуацией": Эрдоган и Дуда обсудили российскую агрессию против Украины

"Внимательно следят за ситуацией": Эрдоган и Дуда обсудили российскую агрессию против Украины

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора обсудили напряженную ситуацию между Россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента Турции.

Детали

"Турция внимательно следит за напряженностью между Россией и Украиной и продолжает пытаться снизить напряжение", - сообщил Эрдоган.

Также во время встречи Эрдоган заявил, что хочет и дальше развивать турецко-польские отношения во всех отраслях.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.

Источник: УНН
Теги: Польша, Турция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.