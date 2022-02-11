"Внимательно следят за ситуацией": Эрдоган и Дуда обсудили российскую агрессию против Украины

КИЕВ. 11 февраля. УНН. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Польши Анджей Дуда во время телефонного разговора обсудили напряженную ситуацию между Россией и Украиной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на управление по коммуникациям администрации президента Турции.

Детали

"Турция внимательно следит за напряженностью между Россией и Украиной и продолжает пытаться снизить напряжение", - сообщил Эрдоган.

Также во время встречи Эрдоган заявил, что хочет и дальше развивать турецко-польские отношения во всех отраслях.

Контекст

Страны Запада в последнее время обращают особое внимание на наращивание российских сил вдоль границы с Украиной, опасность нового вторжения России и усиление российской дезинформации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в конце прошлого года сообщил, что 122 тыс. российских военных находятся на расстоянии 200 км и 143,5 тыс. военных за 400 км от российско-украинской границы.

Главное требование главы Кремля заключается в гарантиях от США и их союзников, что Украине не позволят вступить в НАТО.

Запад призывает Россию отвести войска от украинской границы и грозит масштабными санкциями в случае возможного вторжения.